Colbrelli nieuwe leider na ritzege in Benelux Tour

De Italiaan Sonny Colbrelli heeft de zesde etappe van de Benelux Tour gewonnen. Het was een rit van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Houffalize, met tal van Ardenner heuvels. Colbrelli, Italiaans kampioen in dienst van Bahrain-Victorious, rondde een knappe solo af. Hij nam meteen ook de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Küng.

Colbrelli reed aanvankelijk voorop met zijn Sloveense ploeggenoot Matej Mohoric en de Zwitser Marc Hirschi. Terwijl het beeld achter het drietal steeds veranderde, ging de Italiaan er alleen vandoor. Met name Tom Dumoulin speelde een actieve rol in de achtervolging, maar Colbrelli bleef buiten bereik. Op ruim 40 seconden sprintte Mohoric naar de tweede plaats. De Belg Jasper Stuyven werd derde, Dumoulin achtste. De Benelux Tour eindigt zondag met een rit die finisht in het Belgische Geraardsbergen. Daar moet onder meer drie keer de Muur van Geraardsbergen worden beklommen.

Colbrelli, veelvoudig winnaar van etappes in kleinere rittenkoersen, was uitgeput nadat hij de finish was gepasseerd. Eenmaal op adem sprak hij zijn verbazing uit over zijn zege. “Ik had niet gedacht dat ik het zou volhouden. Ik reed weg om de bonificatieseconden te pakken”, vertelde de 31-jarige Italiaan. Drie keer passeerde hij als eerste de streep in de zogenoemde gouden kilometer, goed voor 9 extra seconden. “Samen met Mohoric hadden we wel besloten er vol voor te gaan vandaag. En het heeft wat opgeleverd.”

Colbrelli leidt nu het klassement met 51 seconden voorsprong op Mohoric. De Belg Victor Campenaerts is derde op 53 seconden, Küng zakte naar de vierde plaats op 1.07. Beste Nederlander in het klassement is Mike Teunissen: negende op 1.40. Colbrelli voorspelde een zware laatste dag. “We gaan nu proberen goed te herstellen en er dan weer vol voor gaan.”