Derde training Zandvoort stilgelegd na crash Sainz in Ferrari

De derde vrije training van de Formule 1 voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort is na ongeveer 20 minuten even stilgelegd wegens een crash van Carlos Sainz. De Spanjaard slipte in de Gerlachbocht en reed zijn Ferrari tegen de vangrail van de nieuwe kombocht Hugenholtz. Sainz stapte ongedeerd uit zijn auto, maar de rode bolide was zwaar beschadigd en moest van het circuit worden getakeld.

Max Verstappen had zich tot aan de crash nog niet laten zien op de baan. De Red Bull van de Nederlandse thuisfavoriet, voor wie naar schatting zaterdag zo’n 70.000 toeschouwers aanwezig zijn op de tribunes, stond nog stil in de pitbox.