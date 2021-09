Formule 1-coureurs maken zich op voor ‘cruciale’ kwalificatie

De Formule 1-coureurs rijden zaterdag de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De snelste van het rijdersveld verdient poleposition voor de race op zondag, de eerste sinds 1985 op Nederlandse bodem.

Max Verstappen kondigde aan dat de kwalificatie wel eens cruciaal kan zijn. Het verbouwde circuit in Zandvoort is snel en heeft uitdagende bochten, maar inhalen is lastig voor de wagens uit de hoogste autosportklasse. Wie van poleposition vertrekt, is duidelijk in het voordeel.

De 23-jarige coureur van Red Bull is favoriet voor de zege in zijn thuisrace. Vrijdag juichten 70.000 in het oranje uitgedoste fans hem toe tijdens de twee vrije trainingen. Die 70.000 bezoekers zijn er zaterdag opnieuw. De weersvoorspelling is gunstig: droog en zonnig.

Verstappen is bezig aan zijn beste seizoen in de Formule 1. Hij won al zes races en staat in het kampioenschap tweede met slechts 3 punten minder dan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. De kwalificatie begint om 15.00 uur. Daarvoor rijden de coureurs al de derde vrije training (start: 12.00 uur).