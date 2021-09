Jumbo-Visma hevelt Van Dijke per direct over naar profploeg

Wielerploeg Jumbo-Visma hevelt Mick van Dijke per direct over van de opleidingsploeg naar de profploeg. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de 21-jarige Van Dijke, die zaterdag de Flanders Tomorrow Tour op zijn naam schreef, pas volgend jaar de overstap zou maken.

“De progressie van Mick gaat sneller dan verwacht. Hij wordt nu een paar maanden eerder dan gepland prof, maar de ontwikkeling gaat zo goed dat we hem nu al overhevelen”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman. “We hebben voor deze constructie gekozen omdat we op deze manier talenten een omgeving bieden waarin ze zich op een bepaalde manier moeten ‘stretchen’ om beter te worden.”

Van Dijke sloot zijn periode in de opleidingsploeg in BelgiĆ« af met winst van een tijdrit en een etappe, verreden op dezelfde dag. “Ik weet ook dat het nu pas echt gaat beginnen, maar ik ben klaar voor de uitdaging”, aldus de renner uit Zeeland. “Het is mooi om op deze manier met twee etappezeges en de eindoverwinning mijn periode bij de beloften af te sluiten. Het is een onwerkelijk gevoel dat ik vanaf morgen prof ben bij mijn lievelingsploeg.”

Van Dijke is Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften.