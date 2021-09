Lyrische Hamilton gunt rivaal Verstappen de poleposition

Lewis Hamilton gunt Max Verstappen de poleposition voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De Britse wereldkampioen in de Formule 1 was in de spannende kwalificatie slechts 38 duizendsten langzamer dan de Nederlandse thuisfavoriet, die 1.08,885 klokte in het rondje van 4,2 kilometer door de duinen. “Ik gaf echt alles in dat laatste rondje en zat er nog heel dichtbij, maar Max heeft deze pole verdiend. Hij reed echt een fantastische ronde.”

Er klonk wel wat gejoel vanaf de tribunes toen Hamilton uit zijn Mercedes stapte, maar de Brit vond het allemaal prima. “Het publiek ging uit zijn dak en dat is toch prachtig. We hebben dit heel lang niet meer meegemaakt. Ik bedank al die mensen in het oranje voor deze geweldige sfeer. Dit is een fantastisch circuit”, prees Hamilton de hele entourage in Zandvoort.

“Echt, ik kom heel graag in Nederland. De manier waarop wij als coureurs worden ontvangen op het circuit is ook prachtig. Het zijn fans van de sport”, vervolgde Hamilton. Voor de race van zondag komt het aan op de juiste strategie, zei de zevenvoudig wereldkampioen en leider in het WK-klassement. “Inhalen wordt gewoon lastig, ik zal dus een tactische manier moeten vinden om Max voorbij te gaan. Maar voor nu geniet ik nog even na van de kwalificatie. Dit is echt een geweldig circuit; ik denk niet dat ik ooit zo heb genoten van een rondje racen.”