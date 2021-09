Mercedes wil Verstappen via pitstops in de tang nemen

Het team van Mercedes wil zondag Max Verstappen via de pitstops in de tang nemen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De coureurs Lewis Hamilton en Vallteri Bottas krijgen ieder een andere strategie, zei teambaas Toto Wolff van de Duitse Formule 1-renstal. “Max moet de keuze maken of hij voor één pitstop gaat of twee. Wij kunnen met twee coureurs de twee verschillende strategieën uitvoeren.”

Verstappen veroverde zaterdag in Zandvoort poleposition in zijn Red Bull, Hamilton en Bottas klokten respectievelijk de tweede en derde tijd en staan in de startopstelling kort achter de Nederlandse thuisfavoriet. De coureurs verwachtten dat op het snelle, bochtige rondje door de duinen inhalen heel moeilijk zal worden, dus komt het in de race aan op tactiek. Verstappen voert de strijd vooraan in zijn eentje, omdat zijn teamgenoot Sergio Pérez een slechte kwalificatie reed. De Mexicaan vertrekt vanaf de zestiende plek.

Hamilton leidt het kampioenschap in de Formule 1 met 3 punten voorsprong op Verstappen. Als de Nederlander zondag wint, neemt hij de leiding in de titelstrijd weer over van de Britse zevenvoudig wereldkampioen. “Het zal niet meevallen, want Max was wel sneller dan wij. Het gaat zondag ook niet alleen om strategie, maar ook over het zo goed mogelijk benutten van de banden, die fors slijten op dit circuit”, zei Hamilton.