Roglic heeft derde Vuelta-zege na laatste bergrit bijna binnen

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic heeft zijn derde eindzege op rij in de Ronde van Spanje bijna binnen. De kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma eindigde in de laatste bergrit als tweede, achter de Fransman Clément Champoussin. De 23-jarige renner van AG2R-Citroën was op 1,5 kilometer van de finish op de Alto Castro de Herville weggesprongen uit de voorste groep.

Roglic kwam 6 seconden later als tweede over de finish en breidde zijn royale voorsprong in het algemeen klassement uit. De Vuelta eindigt zondag met een tijdrit over 33,8 kilometer naar Santiago de Compostella. Roglic (31) is de olympisch kampioen tijdrijden van Tokio. Hij schreef de Vuelta de afgelopen twee jaar op zijn naam en kan zondag zijn ‘hattrick’ voltooien.