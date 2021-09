Rolstoelbasketbalsters veroveren goud in Tokio

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben op de voorlaatste dag van de Paralympische Spelen het goud veroverd. Oranje versloeg in de finale China met 50-31. Het betekende het 25e goud voor Nederland, dat in de medaillespiegel Oekraïne passeerde en nu vijfde staat.

In de groepsfase hadden de ‘Orange Lions’ nog verloren van de Chinese vrouwen, die in de finale na het eerste kwart met 12-9 voor stonden. Daarna nam de ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden het duel in handen: 12-2 12-6 en 17-11.

Zowel in Londen 2012 als Rio 2016 hadden de Nederlandse vrouwen het brons gepakt. In 2018 werden ze wereldkampioen. Ook werden de rolstoelbasketbalsters twee keer Europees kampioen.