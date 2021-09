Spaans tienertalent Alcaraz stunt op US Open tegen Tsitsipas

De Spaanse tiener Carlos Alcaraz heeft voor een stunt gezorgd op de US Open door de als derde geplaatste Stefanos Tsitsipas uit te schakelen. De 18-jarige Alcaraz besliste het spectaculaire duel in de tiebreak van de vijfde set: 6-3 4-6 7-6 (2) 0-6 7-6 (5).

Het duel duurde 4 uur en 7 minuten. Alcaraz benutte zijn derde wedstrijdpunt met een forehand winner nadat Tsitsipas net twee wedstrijdpunten had weggewerkt. Op het tweede matchpoint dacht Alcaraz even de zege al binnen te hebben, maar zijn lob was een paar centimeter achter de lijn.

Na het laatste punt ging Alcaraz gestrekt op de baan van het Arthur Ashe Stadium liggen. “Dank jullie allemaal. Dit is de mooiste zege uit mijn loopbaan”, zei het talent in zijn beste Engels. Gedurende de wedstrijd was het publiek duidelijk op de hand van Alcaraz, die de Griek met harde groundstrokes op zijn backhand bestookte.

Alcaraz, de nummer 55 van de wereld, is de jongste speler in de vierde ronde van de US Open sinds 1989 toen Pete Sampras en Michael Chang als tieners de laatste 16 bereikten.

De 23-jarige Tsitsipas gold na zijn finaleplaats op Roland Garros als een outsider voor de titel in New York. De nummer 3 van de wereld beleefde een rumoerige tijd in New York. Hij kreeg na zijn eerste twee partijen veel kritiek vanwege zijn lange toiletpauzes en was voor het toernooi al onderwerp van gesprek omdat hij had aangegeven dat hij op dit moment geen reden ziet zich te vaccineren.

In de vierde ronde neemt Alcaraz het op tegen de Duitser Peter Gojowczyk.