Stewards bevestigen vrijspraak Verstappen voor vermoede fout

De baancommissarissen van de internationale autosportfederatie FIA hebben bevestigd dat Max Verstappen geen fout heeft gemaakt tijdens de tweede vrije training op vrijdag bij de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De Nederlander van Red Bull heeft volgens de stewards keurig gehandeld volgens de regels. “Hij heeft bij het zien van de rode vlag onmiddellijk en op een veilige manier zijn snelheid verminderd”, luidde het oordeel.

Verstappen moest zaterdag tekst en uitleg geven over een mogelijke overtreding tijdens de oefensessie. De Nederlandse thuisfavoriet zou de Canadees Lance Stroll (Aston Martin) tegen de regels hebben ingehaald toen de training als gevolg van de rode vlag al was stilgelegd. In het ergste geval had Verstappen een zogeheten gridstraf kunnen krijgen; dan was hij naar achteren gezet in de startopstelling voor de race op zondag.

Verstappen overtuigde de stewards ervan dat hij direct had afgeremd toen hij de rode vlag signaleerde. Hij reed op dat moment 260 kilometer per uur, terwijl de vlak voor hem rijdende Stroll slechts 110 kilometer per uur reed. Door het grote verschil in snelheid passeerde de Nederlander Stroll, maar hij deed daarbij helemaal niets verkeerd. Sterker nog; Verstappen was volgens de stewards zo alert dat hij al van het gas af was nog voordat de rode vlag zichtbaar was.