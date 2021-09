Teamgenoot Verstappen blijft steken in eerste deel kwalificatie

Voor de Mexicaanse coureur Sergio Pérez van Red Bull is de kwalificatie voor de Dutch GP op Zandvoort uitgedraaid op een grote teleurstelling. De teamgenoot van Max Verstappen bleef steken in het eerste deel van de kwalificatie. Pérez moet daarom zondagmiddag om 15.00 uur starten in de achterhoede.

De verschillen waren klein op het circuit door de duinen. De eerste zeventien coureurs zaten binnen een seconde van elkaar. Charles Leclerc was in de Ferrari met 1.09,829 de snelste in het eerste deel van de kwalificatie, voor teamgenoot Carlos Sainz. Verstappen klokte de derde tijd.

Pérez zat zeven tienden van een seconde achter Leclerc. De Mexicaan, vijfde in de WK-stand, eindigde daarmee als zestiende, niet genoeg om door te gaan naar het tweede deel van de kwalificatie. Ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (Aston Martin) bleef steken in Q1.