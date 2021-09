Tennisser Van de Zandschulp naar historische vierde ronde US Open

Botic van de Zandschulp heeft als eerste Nederlandse man sinds 2004 de vierde ronde bereikt van een grandslamtoernooi. De nummer 117 van de wereld was in de derde ronde van de US Open de Argentijn Facundo Bagnis de baas: 3-6 6-0 6-2 6-2.

De laatste landgenoot die erin slaagde de laatste 16 te bereiken op een grandslamtoernooi was Sjeng Schalken. Zeventien jaar geleden haalde Schalken de kwartfinales op Wimbledon. Bij de vrouwen wist Kiki Bertens de afgelopen jaren ook vijf keer minimaal de vierde ronde te halen. Op de US Open lukte het haar nooit.

Na een moeizame start met een break voor Bagnis kwam Van de Zandschulp in de slotfase van de eerste set beter in zijn spel. Nadat de mondiale nummer 80 de set met een ace toch naar zich had toegetrokken, kantelde de wedstrijd. Van de Zandschulp ging agressiever spelen, verlaagde zijn foutenlast en ging ook beter serveren. Een half uur later had hij de tweede set al binnen en hij bleef domineren met zijn forehand.

In de vierde set liep Van de Zandschulp snel uit naar 4-0 en hij had op alle ballen van de linkshandige Bagnis, die veelvuldig zijn dropshot hanteerde, een antwoord. Bij 4-0 leek Van de Zandschulp even zijn focus verloren te hebben, maar na twee games op rij verloren te hebben herpakte hij zich knap.

Na precies 2,5 uur benutte Van de Zandschulp op de opslag van Bagnis zijn eerste wedstrijdpunt. Bagnis speelde een korte bal en Van de Zandschulp haalde de bal ternauwernood en legde hem voorlangs weg.

De 25-jarige Van de Zandschulp, in de vorige ronde te sterk voor de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud, is afkomstig uit het kwalificatietoernooi en heeft al zes partijen gewonnen in New York. In totaal heeft hij al 22 sets gespeeld. In al zijn partijen verloor hij de eerste set en in de eerste ronde kwam hij zelfs terug na een achterstand van 2-0 in sets.

In de vierde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld. Schwartzman, tweevoudig kwartfinalist op de US Open, was met 6-4 6-3 6-3 te sterk voor de Slowaak Alex Molcan.