Tevreden circuitdirecteur Zandvoort: wat een dag

Directeur Robert van Overdijk van het racecircuit in Zandvoort had na de tweede dag van de Dutch GP niets te klagen. “Wat een dag. Na 36 jaar een Nederlander op poleposition, stralend weer en een geweldige sfeer”, aldus Van Overdijk.

Max Verstappen zorgde voor grote vreugde onder de bijna 70.000 Formule 1-liefhebbers op de tribunes door poleposition te pakken in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland. De kopman van Red Bull was 38 duizendsten van een seconde sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton, die zondag om 15.00 uur naast Verstappen op de voorste startrij staat als de lichten op groen springen.

Volgens de organisatie ging op het circuit de handhaving van de regels aanzienlijk beter dan een dag eerder. Toen kwam er veel kritiek, omdat duizenden toeschouwers tussen de twee trainingen door dicht op elkaar stonden bij de horecapunten. Het is de bedoeling dat ze allemaal zoveel mogelijk op hun vaste plek op de tribune blijven zitten. De organisatie nam voor zaterdag maatregelen om de bezoekers beter te spreiden en ze vooral op de tribunes te houden.

“De communicatie richting bezoekers die we hebben gehanteerd, sorteert het gewenste effect met een beheersbare drukte en goede doorstroming”, aldus Van Overdijk, die ook tevreden is op de werking van het zogeheten mobiliteitsplan. Bijna de helft van de bezoekers arriveerde volgens de organisatie zaterdagochtend lopend of met de fiets op het circuit, één derde kwam met het openbaar vervoer naar Zandvoort. De organisatie zegt dat slechts 2 procent van de bezoekers met de auto arriveerde in de badplaats. Van Overdijk: “Er was geen enkele file in de wijde omtrek van Zandvoort. De instroom en de uitstroom verliep heel goed.”