Trotse Jakobsen samen met al zijn ploeggenoten over de finish

Wielrenner Fabio Jakobsen rijdt zondag in de groene trui naar Santiago de Compostella, om daar na de afsluitende tijdrit te worden gehuldigd als winnaar van het puntenklassement in de Ronde van Spanje. Ruim een jaar nadat hij in een Pools ziekenhuis moest vechten voor zijn leven, gaat de 25-jarige sprinter uit Heukelum als vijfde Nederlander het puntenklassement in de Vuelta winnen. Bas Maliepaard (1963), Jos van der Vleuten (1966), Jan Janssen (1967 en 1968) en Bauke Mollema (2011) gingen hem voor als Nederlandse winnaar van het puntenklassement in de Vuelta.

Zaterdag kwam hij in de laatste bergetappe samen met zijn zeven teamgenoten van Deceuninck – Quick-Step over de finish van de slotklim, op ruim 41 minuten van de Franse ritwinnaar ClĂ©ment Champoussin. De acht renners van de Belgische ploeg sloten de daguitslag af, maar niemand die daarom maalde. De euforie was groot bij Jakobsen, die drie etappes won in deze Vuelta.

“Dit is geweldig”, zei de sprinter, die na de finish van zijn fiets stapte en die triomfantelijk boven zijn hoofd hield. “Ik ben zo blij dat ik met alle jongens samen over de meet kwam. Zonder hen had ik die sprints niet gewonnen en dus ook niet in het groen gereden. Ze reden altijd aan mijn zijde. Ik houd van mijn ploeggenoten en houd ervan om deel uit te maken van Deceuninck – Quick-Step. Ik ben erg trots. De laatste dagen waren erg zwaar, de benen zijn dan ook leeg. Ik ben blij met wat ik bereikt heb, ik had niet beter kunnen wensen.”

Jakobsen bewees met zijn sprintzeges in Spanje dat hij weer helemaal terug is na zijn zware crash vorig jaar in Polen. Met 250 punten is hij in het puntenklassement door niemand meer te achterhalen. De Vuelta eindigt zondag met een tijdrit over 33,8 kilometer naar Santiago de Compostella. Als er niets geks gebeurt, wordt Jakobsen daar gehuldigd in het groen.