Van de Zandschulp schrijft historie met twee Duitse qualifiers

Op de US Open zijn voor het eerst in 26 jaar drie tennissers uit het kwalificatietoernooi doorgedrongen tot de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Een van die drie qualifiers is de Nederlander Botic van de Zandschulp, die bij de laatste zestien wordt vergezeld door de Duitsers Oscar Otte en Peter Gojowczyk.

De 28-jarige Otte was in de derde ronde te sterk voor de Italiaan Andreas Seppi (6-3 6-4 2-6 7-5), Gojowczyk plaatste zich eerder ten koste van de Zwitser Henri Laaksonen (3-6 6-3 6-1 6-4) voor de vierde ronde. Otte en Gojowczyk zijn respectievelijk de nummer 144 en 141 van de wereld.

Vrijdag verzekerde Van de Zandschulp, de mondiale nummer 117, zich al van een plek in de vierde ronde. De 25-jarige debutant versloeg de Argentijn Facundo Bagnis in vier sets (3-6 6-0 6-2 6-2). Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man in de vierde ronde van een grand slam sinds 2004. Zeventien jaar geleden bereikte Sjeng Schalken de kwartfinales op Wimbledon.

In 1995 plaatsten de Australiƫr Scott Draper, Adrian Voinea uit Roemeniƫ en de Marokkaan Younes El Aynaoui zich op Roland Garros als qualifier voor de vierde ronde. Alleen Voinea wist door te dringen tot de laatste acht.