Verstappen: heerlijk gevoel om in Zandvoort pole te pakken

Max Verstappen kon zich nauwelijks verstaanbaar maken in het luide gejuich van de duizenden fans op de tribunes van Zandvoort. De Nederlander van Red Bull gaf het publiek in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland waar ze voor waren gekomen; de poleposition. “Het is een heerlijk gevoel om hier op deze fantastische baan poleposition te veroveren. Het publiek is geweldig en het was ook genieten in mijn auto, die reed fantastisch”, zei de 23-jarige Limburger.

Verstappen kon zich ook niets beter wensen dan de eerste startpositie voor de Dutch Grand Prix, die na 36 jaar is teruggekeerd in Zandvoort. “Inhalen wordt gewoon moeilijk hier, dus vooraan starten is de beste positie. Ik verwacht niet dat het een makkelijke race wordt. De banden slijten best hard op deze baan bij deze hoge snelheid, maar natuurlijk hoop ik het zondag af te maken.”