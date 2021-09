Verstappen imponeert met snelste ronde in derde training

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Dutch Grand Prix verreweg de snelste ronde gereden. Op de zachte banden klokte de thuisfavoriet als enige onder de 1 minuut en 10 seconden op het circuit van Zandvoort. Hij reed 1.09,623 om precies te zijn in zijn Red Bull en was een dikke halve seconde sneller dan de Fin Valtteri Bottas, die de tweede tijd noteerde in zijn Mercedes.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton reed de derde tijd, maar gaf bijna 8 tienden toe in zijn Mercedes op de Nederlander. De Mexicaan Sergio Pérez zette de vierde tijd neer en was bijna een seconde langzamer dan zijn teamgenoot bij Red Bull.

Verstappen zal tevreden zijn over zijn prestatie. Hij was dit weekeinde in Zandvoort nog niet de snelste geweest en liet vrijdag na de trainingen weten dat er nog wat verbeterpuntjes nodig waren bij de Red Bull. In de derde training ging hij op volle snelheid en foutloos over het bochtige, glooiende circuit in de duinen.

De supersnelle ronde zal hem vertrouwen geven voor de kwalificatie om 15.00 uur, als de startposities voor de race van zondag worden bepaald. De coureur met poleposition is in het voordeel op Zandvoort, waar inhalen een lastige opgave is.

“Dat was een spectaculair rondje zeg. Max vloog over het circuit en met wat een vertrouwen”, was het commentaar van oud-wereldkampioen Nico Rosberg. “Dat belooft wat straks voor de kwalificatie. Max is in topvorm, zo te zien.”

De derde training werd ontsierd door een crash van Carlos Sainz. De Spanjaard slipte weg in de Gerlachbocht en schoof zijn Ferrari hard tegen de vangrails van de nieuwe Hugenholtz-kombocht. Sainz stapte ongedeerd uit zijn wagen, die wel zware schade opliep. Het is afwachten of het team de auto op tijd heeft hersteld voor de kwalificatie.

De Pool Robert Kubica reed de negentiende tijd in de Alfa Romeo: 1.12,162. De 36-jarige coureur kreeg zaterdag te horen dat hij Kimi Räikkönen moest vervangen. De Fin testte positief op corona en moest volgens de regels meteen in isolatie in zijn hotel. Kubica wendde al zijn ervaring aan om zijn eerste kennismaking met het circuit van Zandvoort solide af te werken.