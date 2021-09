Verstappen in Zandvoort op het matje bij de wedstrijdleiding

Max Verstappen moet zich zaterdag melden bij de baancommissarissen van de Dutch Grand Prix in Zandvoort voor een mogelijke overtreding. De thuisfavoriet zou vrijdag in de fout zijn gegaan tijdens de tweede vrije training. De coureur van Red Bull zou de Canadese coureur Lance Stroll van Aston Martin nog hebben ingehaald terwijl de rode vlag al uithing en de training was stilgelegd. Inhalen is dan verboden.

De Nederlander moet zich nog voor aanvang van de derde vrije training melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven over zijn manoeuvre. In het ergste geval kan Verstappen een gridstraf krijgen, hetgeen betekent dat hij naar achteren wordt gezet in de startopstelling voor de race.

Als dat gebeurt, is dat een grote tegenvaller voor de coureur, want de kwalificatierace op zaterdagmiddag wordt als zeer belangrijk beschouwd. Inhalen op het bochtige en smalle circuit van Zandvoort is vermoedelijk heel lastig, waardoor een startpositie vooraan in de race cruciaal kan zijn voor een goed resultaat.

Teambaas Christian Horner van Red Bull kreeg zaterdag de beelden onder ogen. De training werd al snel afgebroken omdat Lewis Hamilton van Mercedes was stilgevallen door een technisch probleem. “Dit is voor het eerst dat ik het zie. Wat ik weet is dat Max meteen afremde zodra hij hoorde dat de training werd stilgelegd. Ik denk dat die andere auto al heel langzaam reed”, zei hij tegen het Britse Sky.