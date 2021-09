Verstappen pakt op Zandvoort poleposition voor Dutch GP

Max Verstappen heeft op het circuit van Zandvoort poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Nederland. Tot grote vreugde van de bijna 70.000 toeschouwers op het circuit in de duinen zette Verstappen in de kwalificatie de beste tijd neer: 1.08,885.

De kopman van Red Bull heeft zondag om 15.00 uur bij de start van de Dutch GP zijn grote rivaal Lewis Hamilton (Mercedes) naast zich staan op de voorste startrij. De Brit zat 0,038 seconde achter de thuisfavoriet. Valtteri Bottas, de Finse teamgenoot van Hamilton, eindigde in de kwalificatie als derde op 0,337 van Verstappen. De Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri) reed de vierde tijd, de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz nemen op de derde startrij de vijfde en zesde plek in.

Met Verstappen kregen de tienduizenden toeschouwers de gedroomde winnaar van de kwalificatie. Op de tribunes werden tal van oranje rookpotten afgestoken nadat Hamilton net boven de tijd van de Nederlander was gebleven. Verstappen parkeerde zijn Red Bull na de uitloopronde op het rechte stuk, klom op de voorkant van zijn auto en zwaaide naar alle landgenoten op de hoofdtribune.

De Nederlander veroverde voor de tiende keer in zijn carrière poleposition in de Formule 1, voor de zevende keer dit seizoen. In het WK-klassement heeft Verstappen 3 punten achterstand op titelverdediger Hamilton. Bij winst op Zandvoort neemt hij de leiding in het WK weer over.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, bleef steken in het eerste deel van de kwalificatie. Ook voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (Aston Martin) was de kwalificatie al na Q1 voorbij. In het tweede deel belandden beide Williams-coureurs in de bandenstapels. George Russell wist zijn bolide daar vrijwel onbeschadigd weer uit te halen, maar de auto van Nicholas Latifi liep wel flinke schade op. De Williams-coureurs zorgden ervoor dat de sessie tot twee keer toe moest worden stilgelegd.

De snelste tien knokten vervolgens in Q3 om pole. Verstappen had vooraf al gezegd dat de kwalificatie wel eens cruciaal kan zijn op Zandvoort, omdat inhalen lastig lijkt te zijn op het relatief smalle en bochtige circuit. Hij zette in zijn eerste vliegende ronde de beste tijd neer en wist zich bij zijn tweede poging zelfs nog iets te verbeteren. Hamilton, die na Verstappen de baan op was gekomen, zag een ultieme aanval stranden op 0,038 seconde. Verstappen volgde zo Nelson Piquet op als ‘polesitter’ op Zandvoort. De Braziliaan vertrok 36 jaar geleden vanaf de eerste plek bij de laatste GP van Nederland, die werd gewonnen door Niki Lauda.