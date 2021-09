Volleyballers lijden tegen Rusland eerste nederlaag op EK

Het is de Nederlandse volleyballers niet gelukt ook hun derde wedstrijd op het EK te winnen. In de Finse stad Tampere bleek Rusland in vijf sets te sterk: 25-13 19-25 25-21 21-25 15-13. De Russen benutten in de vijfde set hun vierde wedstrijdpunt.

Oranje had de eerste twee duels overtuigend gewonnen. Zowel Noord-Macedonië als Spanje werd met 3-0 verslagen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza neemt het in de poule ook nog op tegen Finland en Turkije, dat Rusland al met 3-1 de baas was.

Tegen de Russen was Oranje in de eerste set kansloos, maar de ‘Lange Mannen’ herpakten zich goed. Ze hadden echter geen moment de leiding en keken in de vijfde set ook continu tegen een ruime achterstand aan. Dankzij sterk spel van Nimir Abdelaziz kwam Nederland in de beslissende set terug van 14-10 tot 14-13, maar een overwinning zat er net niet in.

Het EK wordt gespeeld in vier landen: Polen, Tsjechië, Estland en Finland. Nederland speelt alle duels in poule C in Tampere, in het zuidwesten van Finland. De eerste vier landen uit de groep van zes gaan door naar de achtste finales in Polen.

Tijdens de laatste editie van het Europese kampioenschap bleef Oranje in de achtste finales steken. De titel ging toen naar Servië.