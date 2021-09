Williams-coureurs crashen in kwalificatie Zandvoort

De Britse renstal Williams heeft weinig plezier beleefd aan het tweede deel van de kwalificatie voor de Dutch GP op het circuit van Zandvoort. Beide coureurs schoten van de baan. George Russell slaagde erin uit de grindbak weg te komen en terug te rijden naar de pitsstraat, maar voor Nicholas Latifi eindigde de kwalificatie met een flinke klap in de bandenstapels.

Russell, vorige week tweede in de verregende Grote Prijs van Belgiƫ, raakte de controle over zijn Williams-bolide kwijt en schoof achterstevoren de grindbak in. Hij schampte de bandenstapels, maar de auto bleef vrijwel onbeschadigd. De Brit slaagde erin uit het grind weg te komen. De sessie werd tijdelijk stilgelegd.

Na een kort oponthoud mochten de coureurs de baan weer op, maar al snelde zorgde de tweede Williams-coureur voor een rode vlag. Latifi belandde in tegenstelling tot Russell wel hard in de omheining. Zijn bolide liep daarbij flinke schade op. De Canadees moest uit voorzorg voor controle naar het medisch centrum op het circuit.

Zodra de bandenstapel waarin Latifi belandde is hersteld, begint het laatste deel van de kwalificatie met de snelste tien coureurs. Max Verstappen gaat dan op jacht naar poleposition.