Debutant Van de Zandschulp blijft nuchter na triomf op US Open

Tennisser Botic van de Zandschulp bleef na zijn fraaie triomf in de vierde ronde van de US Open de nuchterheid zelve. “Je bent bij de mannen nu de derde kwalificatiespeler in de historie van de US Open die zich voor de kwartfinales heeft geplaatst”, kreeg de glorieuze debutant kort na zijn zwaarbevochten zege te horen van de interviewster van dienst op de baan. Er volgde een ovationeel applaus in het Louis Armstrong-stadion dat 25-jarige Nederlander rustig en bescheiden over zich heen liet komen.

“Ik heb hier al zoveel wedstrijden gespeeld en ik heb soms op de rand van uitschakeling gezeten”, bekende Van de Zandschulp, die in New York zijn zevende zege op rij boekte. “Maar tot dusver heb ik hier alle duels nog kunnen winnen. Voor de eerste keer in dit toernooi wist ik nu zelfs de eerste set te winnen, de eerste twee sets zelfs, maar ik kwam bijna nog als verliezer uit de strijd. Gelukkig won ik alsnog.”

In zijn meeslepende partij tegen de als elfde geplaatste Argentijn Diego Schwartzman toonde Van de Zandschulp zijn mentale kracht. Hij won de eerste twee sets met overtuiging, maar kreeg in de derde set bij een voorsprong van 4-2 te maken met een kleine inzinking. De stuntende Nederlander knokte zich in de vierde set knap terug, maar liet daarna twee matchpoints liggen waardoor Schwartzman de vijfde en beslissende set nog wist af te dwingen. Daarin was de fysiek sterke Van de Zandschulp toch weer de betere speler.

“De atmosfeer was geweldig”, antwoordde hij op de vraag hoe het hem was gelukt om zichzelf op de juiste momenten op scherp te zetten. “Het was voor mij de eerste keer op deze baan, het is sowieso voor mij de eerste keer dat ik hier in de Verenigde Staten ben.”

Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man die de laatste acht van een grandslamtoernooi heeft bereikt sinds Sjeng Schalken in 2004 (kwartfinales Wimbledon). “Ik denk dat voor het toernooi niemand had verwacht dat ik de kwartfinales zou halen. Ze zullen nu wel verbaasd zijn in Nederland en hopelijk ook trots.”

Van de Zandschulp wilde nog even niet denken aan zijn volgende partij tegen de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev. “Vandaag ga ik zeker eerst even van deze overwinning genieten en misschien maandag ook nog wel een beetje, maar daarna gaat de focus volledig op mijn partij in de kwartfinales.”