Hamilton berust met een glimlach: Verstappen was gewoon sneller

Lewis Hamilton stond absoluut niet als de geslagen hond aan de finish van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De Britse Formule 1-coureur van Mercedes, zevenvoudig wereldkampioen, was afgetroefd door Max Verstappen, maar hij had er alle vrede mee. “Wat een race en wat een publiek. Ik feliciteer Max, want hij heeft het geweldig gedaan. Ik heb werkelijk alles uit mijn auto gehaald, ging er vol voor, maar hij was gewoon sneller.”

Hamilton reed de hele race vlak achter Verstappen. Hij probeerde de Nederlander twee keer te verrassen door eerder een pitstop te maken, maar de coureur van Red Bull reageerde beide keren alert. “Hij reed voorop en het is gewoon heel lastig te volgen op dit circuit”, zei Hamilton.

De 36-jarige Brit capituleerde in slotfase en wisselde nog snel even van banden. Hij slaagde er zo in op vers rubber de snelste raceronde te rijden en het bonuspunt voor het WK te vergaren. Hij verloor wel de leiding in het WK aan Verstappen, die nu 3 punten voorsprong heeft. “Die laatste snelle ronde was het beste gedeelte van mijn race. Dit is een fantastische baan en zeker een van mijn favoriete circuits nu.”