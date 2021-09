Meesterlijke zege Verstappen op Zandvoort voor uitzinnig publiek

Max Verstappen heeft op meesterlijke wijze de Dutch Grand Prix in de Formule 1 gewonnen. In een zinderend tweegevecht hield de coureur van Red Bull zijn grote rivaal Lewis Hamilton van Mercedes achter zich op het circuit van Zandvoort, waar 70.000 toeschouwers 72 ronden lang op de banken stonden en hun idool luidkeels toejuichten.

De 23-jarige Nederlander is de langverwachte opvolger van Niki Lauda, die 36 jaar geleden de voorlaatste Grote Prijs van Nederland won in de duinen van de Noord-Hollandse kustplaats. Verstappen nam met zijn zevende zege van dit seizoen de leiding over in het wereldkampioenschap met 3 punten voorsprong.

De Dutch GP was geen hectische race met veel spektakel. Het ging vanaf ronde één tussen de twee beste coureurs van dit moment: Verstappen en Hamilton. De rest figureerde en acteerde in de race feitelijk als opvulling.

De start verliep vlekkeloos. Verstappen vertrok messcherp van poleposition en dook als eerste de Tarzanbocht in en nam meteen veilige afstand van Hamilton. Achter de twee rivalen gaven alle coureurs elkaar keurig de ruimte, zodat een vooraf gevreesde crash in de smalle bocht van 180 graden uitbleef.

De 23-jarige thuisfavoriet verwende de 70.000 uitbundige fans in de beginfase met snelle rondes en geleidelijk aan sloeg hij een gaatje met Hamilton. Na zo’n tien rondjes was de voorsprong 3 seconden en bereikte de Nederlander en passant een mijlpaal met het afleggen van zijn duizendste ronde aan de leiding in een Formule 1-race in zijn carrière.

Achter Hamilton gebeurde weinig. Wat de coureurs vooraf al voorspelden op het relatief korte en bochtige circuit, bleek uit te komen. Inhalen bleek vrij moeilijk. Alleen in het achterveld passeerden coureurs elkaar af en toe.

Hamilton maakte na 20 ronden zijn eerste pitstop, Verstappen reageerde onmiddellijk door de ronde erna van banden te wisselen. Daardoor kwam de Nederlander weer voor de Britse wereldkampioen de baan op, maar wel achter Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas, die als derde was gestart.

Bottas hield niet lang stand. Na 31 ronden ging Verstappen er op het rechte stuk naar start en finish voorbij. De Fin gaf vervolgens de ruimte aan Hamilton om ook langs hem te gaan. Zo reden de beide rivalen kort voor de helft van de race samen aan de kop. Slalommend door de achterblijvers reed het duo dicht achter elkaar.

De Brit maakte na 40 ronden zijn tweede pitstop. Hij hoopte Verstappen nog te verrassen, maar de Nederlander reageerde weer meteen en na een tweede pitstop van 2,1 seconden behield hij soeverein de koppositie.

Zaak was de laatste 30 ronden op harde slijtvaste banden uit te rijden en daar slaagde Verstappen meesterlijk in. Hamilton zag geen enkele kans op zijn in theorie snellere medium banden een aanval te doen. De zevenvoudig wereldkampioen capituleerde in de slotronden, maar wist nog wel het bonuspunt voor de snelste raceronde te vergaren.