Mountainbikester Richards wint nu ook in wereldbeker

Evie Richards heeft de vijfde wereldbekerwedstrijd mountainbike op het onderdeel crosscountry gewonnen. Dat deed de Britse in het Zwitserse Lenzerheide een week nadat ze in Val di Sole de wereldtitel had veroverd. Het was haar eerste wereldbekerzege ooit. Anne Terpstra, vorige week tweede op het WK, bereikte nu als zesde de finish.

Richards hield de Australische Rebecca McConnell en de Zweedse Jenny Rissveds achter zich. De Fran├žaise Loana Lecomte, leidster in de wereldbeker, werd vierde. Terpstra’s landgenote Anne Tauber finishte als achtste.