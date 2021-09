Niet Verstappen, maar Pérez gekozen tot ‘coureur van de race’

De fans van de Formule 1 wereldwijd vonden Max Verstappen niet de beste coureur van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Zijn teamgenoot Sergio Pérez bij Red Bull kreeg in de online-stemming op de website van de Formule 1 de meeste stemmen.

Verstappen won zijn thuisrace op Zandvoort en bracht 70.000 toeschouwers in vervoering met een uitgekiende race, waarin hij de druk van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton weerstond en triomfeerde. Zijn prestatie was goed voor 19,4 procent van de stemmen.

Teamgenoot Pérez haalde 27,7 procent van de stemmen binnen. De fans prezen de vechtlust van de Mexicaan, die vanwege zijn vierde motorwissel van dit seizoen de race vanuit de pitsstraat moest starten, maar als achtste over de finish kwam en dus nog 3 WK-punten scoorde.

Hij was een van de weinige coureurs die liet zien dat inhalen op het korte, bochtige circuit wel mogelijk was. Een riskante inhaalmanoeuvre buitenom in de Tarzanbocht bij Lando Norris (McLaren) ging maar net goed. De twee raakten elkaar wel, maar konden de race vervolgen. “Bij iedere inhaalactie zocht ik de grens op en nam ik risico”, zei Pérez.