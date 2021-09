Pérez en Latifi starten Dutch GP vanuit de pitsstraat

De Mexicaanse coureur Sergio Pérez (Red Bull) en de Canadees Nicholas Latifi (Williams) beginnen de Grote Prijs van Nederland om 15.00 uur vanuit de pitsstraat. De monteurs van Red Bull en Williams hebben na de kwalificatie zoveel aanpassingen gedaan aan de bolides dat Pérez en Latifi vanuit de pits moeten starten. Zodoende verschijnen slechts achttien van de twintig coureurs in de Formule 1 op de startopstelling, met Max Verstappen op pole.

Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, heeft een nieuwe motor in zijn Red Bull-bolide gekregen. Na de mislukte kwalificatie van zaterdag, waarin Pérez bleef steken op de zestiende plek, besloot Red Bull om op Zandvoort de vierde motor van dit seizoen te monteren in de auto en dus een zogeheten gridstraf te incasseren. Het is gezien het toch al tegenvallende resultaat in de kwalificatie een tactische keuze om dat nu te doen, benadrukt de renstal.

De Formule 1-coureurs mogen tijdens het seizoen drie motoren gebruiken. Zodra een vierde motor nodig is, bijvoorbeeld vanwege schade aan de krachtbron, moeten ze voor straf een bepaald aantal plekken naar achteren op de startopstelling of vanuit de pits starten.

De Canadees Latifi crashte tijdens het tweede deel van de kwalificatie. De Williams-monteurs moesten onder meer de versnellingsbak en voorvleugel vervangen. Ook Latifi start daarom vanuit de pits.