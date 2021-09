Teambaas Horner: Max reed onberispelijk

Teambaas Christian Horner van Red Bull had niets dan lof voor Max Verstappen na diens zege in de Dutch Grand Prix op Zandvoort. “Max reed onberispelijk”, zei hij. “De koelste man op de grid heeft vandaag gewonnen en dat was Max. Hij heeft voor 100 procent gedaan wat hij moest doen”, aldus de Engelsman.

“Er lag zoveel druk op hem, maar zijn start was heel goed en dat was belangrijk. Hij kan zo goed inschatten hoeveel grip de auto heeft. Verder was het vrij cruciaal dat hij Valtteri Bottas snel inhaalde na zijn eerste pitsstop en dat was precies wat hij deed. Mercedes kon zo Max niet meer in de tang nemen.”

De teambaas was zwaar onder de indruk van de uitzinnige menigte in Zandvoort. “Ik heb in mijn carrière nog nooit zoveel geluid gehoord voor één coureur als hier. Het leek wel een festival, wat een atmosfeer.”

Horner zei verder dat hij er niet zeker van is dat Verstappen de komende twee grands prix – in het Italiaanse Monza en het Russische Sotsji – weer zo overtuigend kan winnen als zondag in Zandvoort. “Op die circuits heeft Mercedes normaal gesproken de overhand. Het wordt dan denk ik zaak de schade zo veel mogelijk zien te beperken”, aldus de Brit. “Het kampioenschap is ongemeen spannend. Het zou wel eens beslist kunnen worden in de laatste race in Abu Dhabi.”