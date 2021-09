Van Aert wint openingsrit in Ronde van Groot-Brittannië

Wout van Aert heeft de eerste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De rit ging door heuvelgebied tussen Penzance en Bodmin in het graafschap Cornwall. In een sprint bergop bleef de Belgische renner van Jumbo-Visma de Nederlander Nils Eekhoff (Team DSM) voor. De Spanjaard Gonzalo Serrano finishte als derde.

Van Aert bereidt zich in Groot-Brittannië voor op het WK, over enkele weken in Leuven. Hij reed zijn eerste koers sinds de Olympische Spelen. De sprint werd aangetrokken door de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. Die had zijn krachten overschat en passeerde slechts als achtste de finish.

De Tour of Britain duurt acht dagen. Twee jaar geleden werd de rittenkoers gewonnen door Mathieu van der Poel. Vorig jaar ging de wedstrijd vanwege de coronamaatregelen niet door. Van der Poel ontbreekt. Hij herstelt van een val op de Olympische Spelen tijdens de mountainbikewedstrijd.