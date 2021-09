Van de Zandschulp aast op nieuwe stunt en kwartfinale US Open

Botic van de Zandschulp hoopt de eerste Nederlander sinds Kiki Bertens in 2018 te worden die de laatste acht weet te bereiken op een grandslamtoernooi. In de vierde ronde van de US Open neemt hij het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld.

De partij begint om 17.00 uur Nederlandse tijd en wordt gespeeld in het Louis Armstrong Stadium, de tweede baan op het park van de US Open.

Van de Zandschulp (25) maakt zijn debuut op de US Open en heeft al zes wedstrijden gespeeld. In al die partijen verloor hij de eerste set. In de openingsronde kwam hij tegen de Spanjaard Carlos Taberner zelfs terug na een 2-0-achterstand in sets. In de tweede ronde verraste de Nederlander met een zege op de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud.

Drie jaar geleden haalde Kiki Bertens de kwartfinales op Wimbledon. In 2016 stond ze al in de halve eindstrijd op Roland Garros. In 2004 haalde een Nederlandse man voor het laatst de kwartfinales op een grand slam: Sjeng Schalken op Wimbledon.