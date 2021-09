Van der Poel nog vier jaar bij wielerploeg Alpecin-Fenix

Mathieu van der Poel rijdt ook de komende vier jaar bij de Belgische wielerploeg Alpecin-Fenix. De 26-jarige wegrenner, veldrijder en mountainbiker maakt al tien jaar deel uit van het team dat onder leiding staat van de Belgische broers Christoph en Philip Roodhooft. Zijn nieuwe verbintenis loopt tot het einde van 2025.

“Ik ben erg blij met dit contract bij het team dat voelt als mijn tweede familie”, reageerde Van der Poel, die herstelt van een blessure na een val in de olympische mountainbikerace. “Ik heb het echt naar mijn zin en de ploeg heeft zich net als ikzelf de afgelopen jaren geweldig ontwikkeld.”

Van der Poels oude verbintenis liep nog tot eind 2023. De ploeg gaat sinds vorig jaar als Alpecin-Fenix door het leven, daarvoor heette het team onder meer Corendon-Circus. Met name de laatste jaren bezorgde Van der Poel het team grote successen op de weg met zeges in onder meer in de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar debuteerde Alpecin-Fenix in de Tour de France waarin Van der Poel een rit won en zes dagen de gele trui droeg.

“Het is best uniek dat ik al zo lang bij dezelfde ploeg rijd en dat ook de komende jaren blijf doen. Misschien sluit ik mijn loopbaan ooit wel af zonder voor een andere ploeg te hebben gereden. Ik kijk nooit te ver vooruit maar wereldkampioen worden in drie verschillende disciplines is wel een droom voor me die hopelijk uitkomt. Het ligt voor de hand dat ik tot de Spelen van Parijs 2024 het veldrijden, wegwielrennen en mountainbiken blijf combineren”, aldus Van der Poel.

In het veldrijden heeft hij al vier wereldtitels bij de elite op zak. Op de weg strandde in 2019 in Yorkshire een poging, terwijl hij als mountainbiker zijn droom olympisch kampioen te worden in Tokio zag vervliegen door een val. Door de gevolgen moest hij afzeggen voor het WK van vorige week.

“We willen een stabiele ploeg zijn en blijven groeien. Mathieu is een van de pijlers van onze ploeg. Het is daarom van groot belang dat hij nog eens vier jaar bij ons rijdt”, liet Christoph Roodhooft weten. “Hij geeft daarmee ook een signaal af naar ploeggenoten en sponsors.”