Verstappen: geweldige dag op Zandvoort

Max Verstappen kon zich eigenlijk geen betere dag wensen op Zandvoort. Met bijna 70.000 landgenoten op de tribunes won de Nederlander de Dutch GP op het circuit van Zandvoort en hij nam daarmee ook de leiding in het WK-klassement over van Lewis Hamilton.

“Dit was zeker een goede dag”, zei Verstappen, die moeite moest doen om boven het applaus en geschreeuw van het publiek uit te komen. “De verwachtingen waren natuurlijk heel hoog voorafgaand aan dit weekeinde. Het is nooit makkelijk om die dan waar te maken. Ik ben zo blij dat ik hier heb kunnen winnen en de leiding in het WK kon nemen. De start was goed. Mercedes probeerde het ons heel lastig te maken, maar we konden ze goed counteren met de pitsstops. We kunnen heel tevreden zijn met deze teamprestatie”, zei de kopman van Red Bull.