Verstappen wil ‘ongekend’ weekeinde afsluiten met overwinning

Max Verstappen geniet met volle teugen van het raceweekeinde in Zandvoort, maar de Nederlandse Formule 1-coureur weet dat het uiteindelijk maar om één ding draait. “Ik kijk er enorm naar uit. De support die ik het hele weekeinde hier heb, is ongekend. Hopelijk kunnen we het mooi afsluiten en dat betekent natuurlijk een overwinning”, zei de Nederlandse coureur tijdens de zogeheten ‘drivers parade’.

Zo’n 1,5 uur voor de start van de Grote Prijs van Nederland werden de twintig coureurs op twee open trucks over het circuit gereden, langs de tribunes die vol zitten met bijna 70.000 raceliefhebbers. Vrijwel allemaal zijn die gekleed in het oranje of in de kleuren van Red Bull, de renstal van Verstappen.

“Het hele weekeinde is te gek. Ik zit soms te lachen in de auto als ik langzaam door de bochten rijd”, aldus Verstappen, die om 15.00 uur vanaf poleposition start. “Hopelijk kan ik het afmaken met de winst. Ik ga m’n best doen.”

Bij winst op Zandvoort neemt Verstappen de leiding in het WK-klassement weer over van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit, die naast Verstappen op de voorste startrij staat, heeft nu 3 punten voorsprong.