Wheeler Den Boer bezorgt TeamNL nog brons op slotdag Paralympics

Wheeler Nikita den Boer heeft Nederland op de slotdag van de Paralympische Spelen nog een bronzen medaille bezorgd. Den Boer deed dat op de marathon in de klasse T54. Het goud was voor de Australische Madison de Rosario in 1.38.11. De Zwitserse Manuela Schär werd tweede in 1.38.12. Den Boer finishte 4 seconden later en verbeterde daarmee ook het Nederlandse record: 1.38.16.

“Supervet”, omschreef ze haar optreden in de straten van Tokio. “Wat een wedstrijd. Het begon met regen, later was het droog maar de straten bleven nat. Na 40 kilometer zat ik in de top 3. Ik dacht: wow, dit is echt gaaf. En dan ook nog een persoonlijk record.”

Dankzij Den Boer kwam Nederland op de Paralympics uit op 59 medailles, waarvan 25 gouden.

Den Boer (30) werd geboren met een open rug en mist een paar wervelbogen. Op haar dertiende belandde de Haarlemse in een rolstoel. Vorig jaar won ze als eerste Nederlandse de marathon van Londen.