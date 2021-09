Wielrenner López excuseert zich voor verlaten Vuelta

Wielrenner Miguel Ángel López heeft zich geëxcuseerd voor zijn opvallende optreden zaterdag in de Ronde van Spanje. De Colombiaan begon als nummer 3 in het klassement aan de voorlaatste etappe. López raakte achterop, vond dat hij te weinig steun kreeg van zijn ploeggenoten van Movistar en stapte af.

López had twee dagen eerder nog een zware bergrit gewonnen. In achtervolging op de groep met rodetruidrager Primoz Roglic was hij op zichzelf aangewezen. Zijn Spaanse ploeggenoot Enric Mas, tweede in het klassement, zat wel in de juiste groep.

Hoewel de ploegleiding hem probeerde te overtuigen door te gaan, stapte de 27-jarige Colombiaan af. “Ik besloot de strijd te staken terwijl het nog helemaal niet verloren was”, betuigde López later spijt voor zijn actie. “Ik wil mij verontschuldigen bij de fans, de sponsors en de organisatoren van La Vuelta. Ik heb spijt van wat er gebeurd is.”