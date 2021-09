Wielrenner Roglic wint voor derde keer op rij Ronde van Spanje

Wielrenner Primoz Roglic heeft voor de derde keer op rij de Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma gaf zijn overwinning glans door de afsluitende tijdrit over 33,8 kilometer van Padrón naar Santiago de Compostela op zijn naam te schrijven. Het was zijn vierde etappezege in deze Vuelta.

Roglic won zijn derde Vuelta met 4.42 minuten voorsprong op de Spanjaard Enric Mas in het algemeen klassement. In de afsluitende tijdrit haalde hij de renner van Movistar nog vlak voor de finish in. De Australiër Jack Haig van Bahrain werd op 7.40 minuten derde. Het is het grootste verschil met de nummer twee en drie in zijn drie eindzeges voor Roglic.

In de afsluitende tijdrit bleef de 31-jarige Sloveen de Deen Magnus Cort Nielsen 14 seconden voor. Thymen Arensman van Team DSM werd derde op 52 seconden. Steven Kruijswijk eindigde als achtste in de slotetappe. Hij is in het algemeen klassement de beste Nederlander op de twaalfde plaats.