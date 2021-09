Formule 1 telt zestien positieve coronatests in Zandvoort

Afgelopen week zijn zestien mensen die betrokken zijn bij de Formule 1 positief getest op het coronavirus. De koningsklasse van de autosport streek vorige week neer in Zandvoort, voor de eerste Grote Prijs van Nederland sinds 1985. De internationale autosportfederatie FIA maakte zoals gebruikelijk een dag na de grand prix de testcijfers bekend.

Tussen maandag 30 augustus en zondag 5 september werden 6691 tests uitgevoerd bij de coureurs, hun teamleden en het aanwezige personeel van de Formule 1. Het leverde zestien positieve testuitslagen op, met Kimi Räikkönen als bekendste ‘slachtoffer’.

Zaterdag werd bekend dat de Finse coureur besmet is met het coronavirus. De 41-jarige Räikkönen, bezig aan zijn laatste jaar in de Formule 1, miste daardoor de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. “We baalden daar ontzettend van, want het is Kimi’s laatste jaar en hij is fan van Zandvoort”, zei circuitdirecteur Robert van Overdijk zondag. “Maar dat hij niet door de coronatest komt, is voor ons wel het bewijs dat we zorgvuldig hebben gehandeld.” Räikkönen, de wereldkampioen van 2007 werd bij Alfa Romeo vervangen door Robert Kubica, die zondag in de Noord-Hollandse duinen als vijftiende over de streep kwam. Max Verstappen won de race voor eigen publiek.

Een week eerder bij de Grote Prijs van België leverden 6449 uitgevoerde tests onder coureurs, teamleden en personeel van de Formule 1 vijftien positieve uitslagen op. Bij de grands prix daarvoor lag dat aantal steeds wat lager.

De bijna 70.000 bezoekers aan het driedaagse race-evenement moesten iedere dag bij de poorten via de CoronaCheck-app kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, recent negatief getest hadden op het coronavirus of een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Binnen de poorten van het complex hoefden ze zich daarna niet te houden aan de 1,5 meterregel. Ook hoefden ze geen mondkapje te dragen. Dat gold wel voor iedereen met een accreditatie voor de Formule 1. Coureurs, teamleden, medewerkers van de Formule 1, journalisten en genodigden die binnen de ‘Formule 1-bubbel’ kwamen, moesten een mondkapje op.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en twee van hun dochters liepen zondagmiddag ook met een mondkapje op door de pitsstraat. Ze brachten daar voor de race een bezoek aan de pitbox van Verstappen. Het koninklijke gezin volgde de race vanaf het terras boven de pitboxen en stond daarna voor het podium bij de prijsuitreiking.

Beelden van de mensenmassa’s in Zandvoort en op het circuit leidden tot nogal wat kritiek, onder meer vanuit de politiek en de entertainmentsector.