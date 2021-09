Haarhuis ziet wel overeenkomsten met zijn doorbraak op de US Open

Paul Haarhuis ziet gelijkenissen tussen zijn doorbraak op de US Open van 1989 en die van Botic van de Zandschulp anno 2021. Haarhuis, de huidige captain van het Nederlandse Daviscupteam, bereikte 32 jaar geleden als qualifier de vierde ronde en versloeg toen onder anderen John McEnroe.

“Ik zie zeker overeenkomsten, want net als ik begon Botic op de rand van de top 100 en we speelden beiden eerst kwalificaties. Het is gaaf om te zien dat hij nog een stap verder zet dan ik destijds”, aldus Haarhuis, die in 1989 in de vierde ronde verloor van Aaron Krickstein.

Haarhuis had het idee dat zijn serie op de US Open nog meer losmaakte dan de zegereeks van Van de Zandschulp. “Er is nu, mede door corona, veel minder pers aanwezig. Destijds had iedere Nederlandse krant wel een verslaggever in New York zitten en de pers eiste veel tijd van je op”, aldus de 55-jarige Haarhuis, de voormalig nummer 18 van de wereld in het enkelspel.

“Ik haalde dat jaar ook de derde ronde op Roland Garros en dat vond de Nederlandse pers vooral interessant. Maar de vierde ronde op de US Open was vooral internationaal een ‘big happening’. Ik won van McEnroe, een speler uit de top 3, die het toernooi al een paar keer had gewonnen. Het is alsof je nu van Roger Federer of Rafael Nadal wint.”

Na zijn zege op McEnroe werd Haarhuis, net als Van de Zandschulp, gevraagd waar hij vandaan kwam. “Ik dacht toen: dat kun je toch zo aflezen van je papiertje, uit Eindhoven. Dus ik antwoordde: ‘ik ben Paul Haarhuis en kom van Mars’. Maar hij bedoelde natuurlijk hoe ik ineens daar stond.” Van de Zandschulp kreeg de afgelopen dagen na zijn zeges in New York soortgelijke vragen. Zo werd hem gevraagd hoe zijn naam moet worden uitgesproken.

“Dit brengt voor Botic natuurlijk wel dingen met zich mee. Na mijn zege op McEnroe werd ik op straat voor het eerst herkend. Mensen die de wedstrijd hadden gezien, spraken me aan. Dat was een vreemde gewaarwording voor mij”, aldus Haarhuis.

“Tennissend gezien zet dit de deur natuurlijk wagenwijd open voor een nieuwe fase in zijn loopbaan. Het verandert als het ware zijn ‘tennis-dna’. Hij komt ruim in de top 100 en is volgend jaar verzekerd van het spelen van alle grote toernooien.”

Haarhuis hoopt dat dit het begin is van een betere fase voor het Nederlandse tennis. “Ik hoop dat deze overwinningen de jonge jongens inspireren en we begin volgend jaar met Tallon Griekspoor erbij weer twee Nederlandse jongens op de grandslamtoernooien hebben. De tennisbond heeft Botic flink ondersteund, dus wij hebben ook ons steentje eraan bijgedragen.”