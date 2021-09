Teambaas Mercedes: Bottas verdiende het om te blijven

Wat Toto Wolff betreft, had Valtteri Bottas ook volgend seizoen voor Mercedes mogen rijden in de Formule 1. De Finse coureur besloot echter om de overstap te maken naar Alfa Romeo. “Valtteri had het absoluut verdiend om bij het team te blijven”, zei Wolff, de teambaas van Mercedes.

Bottas (32) rijdt sinds 2017 voor de Duitse renstal, die jarenlang ongenaakbaar was in de Formule 1. Dit seizoen moeten de Mercedessen meer dan ooit de strijd aan met Red Bull, het team van Max Verstappen. De Nederlander won zondag op Zandvoort de Grote Prijs van Nederland, voor Lewis Hamilton en Bottas, en nam de leiding in het WK-klassement weer over van Hamilton.

Bottas vertolkt bij Mercedes wel heel duidelijk de rol van tweede coureur. Zo werd hem zondag in de slotfase van de race op Zandvoort via de boordradio gevraagd om aan het einde van een snelle ronde op nieuwe banden even in te houden, zodat Hamilton alsnog het WK-punt voor de snelste raceronde kon pakken. Bottas staat in het WK-klassement op de derde plaats, ver achter Verstappen en Hamilton. De verwachting is dat hij na dit seizoen zijn stoeltje bij Mercedes moet afstaan aan de Brit George Russell.

“Het was geen makkelijk proces of een duidelijke beslissing voor ons”, zei Wolff over de gesprekken met Bottas over diens toekomst bij Mercedes. “Valtteri heeft vijf jaar fantastisch werk geleverd en een essentiële bijdrage geleverd aan ons succes en onze groei. Samen met Lewis heeft hij laten zien hoe twee teamgenoten in de sport moeten samenwerken. Dat was een waardevol wapen in onze titelgevechten. Ik ben blij dat hij heeft kunnen kiezen voor een mooie uitdaging bij Alfa Romeo en zo zijn carrière in de top van de sport kan voortzetten. Hij blijft voor altijd onderdeel van de Mercedes-familie.”

De Fin belooft tot het einde van het seizoen alles te geven voor Mercedes. “Mijn missie is heel duidelijk: vol in de aanval voor Mercedes, tot aan de laatste ronde van het seizoen in Abu Dhabi. Want het werk zit er nog niet op.”