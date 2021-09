Van de Zandschulp wil ook tegen Medvedev zien hoe ver hij komt

Met zijn zeven gewonnen partijen op rij is Botic van de Zandschulp een van de grote verrassingen van de US Open dit jaar. Na zijn zege op de nummer 11 van de plaatsingslijst, de Argentijn Diego Schwartzman, staat de 25-jarige tennisser in de kwartfinales tegen de nummer 2 van de wereld, de Rus Daniil Medvedev. “Ik ga die uitdaging aan en wil zien hoe ver ik kan komen”, kijkt Van de Zandschulp vooruit.

Natuurlijk had Van de Zandschulp, vooraf aan dit toernooi de nummer 117 van de wereld, niet gedacht dat hij in New York de kwartfinales zou bereiken. De laatste Nederlander die dat presteerde in New York was Sjeng Schalken in 2003. Helemaal kansloos tegen hoger geplaatste spelers achtte de tennisser zich echter niet, nadat hij zich voor de US Open had geplaatst door drie overwinningen in de kwalificaties. Steeds verloor hij de eerste set en in de openingsronde tegen de Spanjaard Carlos Taberner kwam hij zelfs twee sets achter. Hij werd in New York al de ‘Comeback King’ genoemd.

“Ik weet dat ik spelers die tussen de tiende en twintigste plaats op de wereldranglijst staan kan verslaan”, zei hij. Dat bewees hij eerder op Roland Garros waar hij in de eerste ronde de Pool Hubert Hurkacz na vijf sets klopte. Tegen Schwartzman won hij voor het eerst dit toernooi de eerste set en ook de tweede, maar leek het met het verlies van de derde en vierde set nog mis te gaan. “Tot 4-2 in de derde set serveerde ik goed. Toen begon ik te beseffen dat ik kon gaan winnen en werd ik zenuwachtig.”

De tennisser haalde zowel in Parijs als op Wimbledon de tweede ronde. Dat hij in New York tot de kwartfinales weet door te dringen komt volgens Van de Zandschulp omdat hij veel constanter speelt. “Dat is echt nieuw voor mij. Als ik het opneem tegen jongens die in het algemeen beter zijn dan ik, speel ik zelf ook beter. Ik serveerde goed en fysiek voelde ik me ook goed. Toen we aan de vijfde set begonnen was ik fysiek denk ik beter dan mijn tegenstander. Ik denk dat ik in de vijfde set mijn beste tennis speelde en het verdiende om te winnen.”

Van de Zandschulp zei na de partij al de atmosfeer geweldig te vinden. “Het was voor mij de eerste keer op deze baan”, vertelde hij na zijn eerste partij in een groot stadion, het Louis Armstrong Stadium. “De partij tegen Medvedev straks is wellicht in het Arthur Ashe Stadium. Daar zullen nog meer mensen zijn. Ik ga ervan genieten.”

Zijn Russische tegenstander kwam vorig jaar tot de halve finale op de US Open en was het jaar ervoor finalist. “Hij serveert en retourneert goed en is heel sterk vanaf de baseline. Ik heb hem vaak zien spelen en weet dus wat zijn sterke punten zijn en of hij nog zwakke punten heeft.”