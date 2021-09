Volleyballers zeker van achtste finales EK na zege op Turkije

De volleyballers hebben hun vierde groepswedstrijd op het EK volleybal gewonnen van Turkije. In de Finse stad Tampere won Oranje met 3-1 in sets: 22-25 27-25 27-25 25-23. Door de zege gaat Nederland aan de leiding in de groep en is de ploeg al zeker van de achtste finales.

Het is de derde overwinning van de volleyballers van bondscoach Roberto Piazza in de groepsfase van het EK. Oranje won eerder van Spanje en Noord-Macedoniƫ, maar verloor van Rusland. De volleyballers spelen dinsdag nog tegen Finland.