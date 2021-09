Blind: heel mooie en belangrijke uitslag voor Oranje

“Een hele mooie en belangrijke uitslag”, zei Daley Blind over de ruime zege van het Nederlands elftal op Turkije (6-1). “Dit is wat we wilden. We staan bovenaan in de poule. Op weg naar het WK staan we er nu best goed voor.”

“Natuurlijk helpt zo’n snelle goal”, doelde Blind op de 1-0 van Davy Klaassen in de eerste minuut. “En na die 2-0 zag ik al wat kopjes van onze tegenstanders gaan hangen. Na die 3-0 krijgen ze een rode kaart. Dat was de kers op de taart. Toen was het wel klaar.”

Gelijk tegen Noorwegen (1-1) en ruim winnen van Montenegro (4-0) en Turkije (6-1). “We hebben een fantastische week achter de rug”, zei Blind. “We hebben hard gewerkt en lol getrapt als het kon. We zijn een blije groep, zoals de bondscoach zegt. We zijn ook wel een vriendenploeg. We zijn graag bij elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd de bal goed speelt, zo zag je op het EK.”