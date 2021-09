Bondscoach Van Gaal: wat we hebben laten zien is niet normaal

Bondscoach Louis van Gaal was uitermate blij met de wijze waarop het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie met 6-1 van Turkije won. “We hebben met totale pressie gespeeld en de jongens hebben dat de hele wedstrijd volgehouden. Dat is niet normaal”, zei Van Gaal bij de NOS. “Na deze drie wedstrijden hebben we de kans op kwalificatie weer in eigen hand. Dat is een grootse prestatie.”

“Als je 6-1 wint, mag je wel een ereronde lopen”, zo analyseerde de trainer het enthousiasme. “Ik had vooraf getekend voor deze uitslag.” Een verklaring voor het succes? “Ik heb mijn visie op deze groep geprojecteerd”, aldus Van Gaal. “Dan is het altijd maar afwachten. Als ze mijn visie niet accepteren, wordt het moeilijk. Maar vanaf dag 1 heb ik het gevoel dat ze mij accepteren, met al mijn regels.”

“Het is een blije groep”, aldus Van Gaal. “De spelers willen alles doen voor elkaar. Als we met een goed plan komen, dan willen ze dat uitvoeren. Dat heb ik na dag 1 gezegd, dat zeg ik nu weer.”

Kritisch was de bondscoach ook. “Ik vind nog steeds dat we te onzorgvuldig waren, onder meer bij die tegentreffer in de laatste minuut. Maar ik verwacht dat het vanaf nu steeds beter gaat. De automatismen komen er steeds meer in. Daarom heb ik ook zoveel gewisseld, zodat ook de invallers weten wat er van hen wordt verwacht.”