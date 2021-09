Britse coureur Russell nieuwe teamgenoot Hamilton bij Mercedes

Het Formule 1-team van Mercedes heeft George Russell officieel gepresenteerd als opvolger van Valtteri Bottas. De 23-jarige Brit neemt na dit seizoen de plek over van Valtteri Bottas, die overstapt naar Alfa Romeo. Russell wordt bij de Duitse renstal teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Russell is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1 bij Williams, een van de teams in de achterhoede. Vorig jaar mocht hij Hamilton bij Mercedes vervangen in de Grote Prijs van Sakhir toen de kopman van het fabrieksteam positief had getest op het coronavirus. De afgelopen weken hing de overstap van Russell van Williams naar Mercedes al in de lucht.

In de verregende Grote Prijs van Belgiƫ eindigde de Brit in zijn Williams onlangs als tweede achter Max Verstappen en voor Hamilton. Dat was zijn beste resultaat in de Formule 1.