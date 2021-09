Depay vindt ook na hattrick dat het nog beter moet

Memphis Depay was niet eens supertevreden, ondanks zijn drie doelpunten voor Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (6-1). “Het niveau moet nog beter, zeker wat mezelf betreft. Ik was wat slordig, met al snel drie keer achter elkaar balverlies. Dat mag eigenlijk niet.”

“Ik verwacht gewoon nog meer van mezelf”, vervolgde Depay bij de NOS. “Mensen denken vaak dat ik zweef. Dat is niet zo. Dat neemt niet weg dat ik heel blij ben met mijn doelpunten, met de overwinning en met deze avond. De mensen hebben een fantastische avond gehad. Belangrijk was natuurlijk dat we heel snel scoorden. Daarmee hebben we het onszelf een stuk gemakkelijker gemaakt. Het begin was geweldig.”