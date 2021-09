Formule 1-team AlphaTauri gaat door met coureurs Gasly en Tsunoda

Het Formule 1-team AlphaTauri gaat door met de coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. De 25-jarige Fransman en de 21-jarige Japanner, bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1, rijden ook volgend jaar voor de Italiaanse renstal die nauw samenwerkt met het Red Bull-team van Max Verstappen. Gasly en Tsunoda hebben vooralsnog 84 punten bij elkaar gereden, waarmee AlphaTauri op de vijfde plaats staat in het WK voor constructeurs.

De Fransman eindigde dit jaar op het podium in Azerbeidzjan (derde) en staat met 66 punten op de achtste plek in het individuele WK-klassement. Gasly, die AlphaTauri vorig jaar op Monza de eerste zege in de Formule 1 bezorgde, kwam zondag als vierde over de finish bij de Dutch GP. Tsunoda viel uit op Zandvoort. De Japanse rookie, overgekomen uit de Formule 2, heeft vooralsnog 18 punten bij elkaar gereden. Zijn beste prestatie was de zesde plaats in Hongarije.

“Het is fijn om al vroeg in het seizoen ons rijdersduo voor volgend jaar te hebben vastgelegd, zodat we ons nu kunnen focussen op de rest van dit seizoen”, zegt teambaas Franz Tost. Komend weekeinde is de Grote Prijs van ItaliĆ« op Monza, waar Gasly vorig jaar won.