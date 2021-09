Russell ziet nieuwe teamgenoot Hamilton als beste coureur ooit

Formule 1-coureur George Russell kijkt naar eigen zeggen op tegen Lewis Hamilton. Volgend seizoen zijn de twee Britten teamgenoten bij Mercedes. “Hij is in mijn ogen de beste coureur ooit”, zei Russell, die dinsdag werd gepresenteerd als nieuwe Mercedes-coureur voor 2022.

“Ik heb altijd tegen Lewis op gekeken. De kans om samen te werken met iemand die zowel op als naast de baan een rolmodel is, gaat ervoor zorgen dat ik als coureur, als professional en als mens alleen maar beter kan worden”, aldus de 23-jarige Brit, die de plek overneemt van Valtteri Bottas.

Volgens teambaas Toto Wolff heeft Mercedes met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en Russell een sterk rijdersduo voor de komende jaren. “Er valt een last van onze schouders nu we onze plannen voor 2022 duidelijk hebben. We focussen ons nu weer op de laatste negen Grands Prix van het jaar en het binnenhalen van de wereldtitels”, aldus Wolff.