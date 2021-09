Tennisser Medvedev onder indruk van comeback Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp verloor op de US Open in vier sets van de als tweede geplaatste Daniil Medvedev. De Rus was onder de indruk van de 25-jarige Nederlander, die na zeven overwinningen en een verliespartij een einde zag komen aan zijn debuut op het Amerikaanse grand slam.

“Ten eerste is het verbazingwekkend dat hij van de kwalificaties tot in de kwartfinales is gekomen”, zei Medvedev over zijn tegenstander. “Ik denk dat ik twee keer kwalificaties speelde op een grand slam en beide keren wist ik het hoofdtoernooi niet te bereiken. Daarnaast speelde hij ook nog heel zware partijen”, zei de Rus over de zeven overwinningen van Van de Zandschulp op Flushing Meadows.

Medvedev won de eerst twee sets eenvoudig van de Nederlander. “Ik controleerde de wedstrijd. Toch was hij nog in staat om terug te komen. In de derde set ging hij minder ballen missen en speelde hij agressiever. In de vierde set kon het alle kanten op. Ik was blij met mijn spel, maar ik voelde me altijd onder druk staan. Op 6-5 was hij een beetje moe en kon ik het gelukkig zonder tiebreak afmaken. Hij haalde een heel hoog niveau in de derde en vierde set en als hij zo doorgaan komt hij in de top 30, top 50 minimaal.”