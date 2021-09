Tennisser Van de Zandschulp verliest op US Open van Medvedev

Aan de zegereeks van Botic van de Zandschulp op de US Open is een einde gekomen. De 25-jarige tennisser verloor in de kwartfinales in New York in vier sets van de Russische nummer 2 van de wereldranglijst Daniil Medvedev: 6-3 6-0 4-6 7-5.

Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse tennisser die de kwartfinales van een grand slam haalde sinds 2004. Op weg naar de kwartfinales won de Nederlander zeven partijen op Flushing Meadows, waarvan drie in de kwalificaties. Hij versloeg onder anderen de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud en de als elfde geplaatste Argentijn Diego Schwartzman.