Tennisster Pliskova opnieuw naar kwartfinales US Open

De als vierde geplaatste Karolina Pliskova heeft voor de vierde keer de kwartfinales bereikt op de US Open. De Tsjechische tennisster, verliezend finaliste op Wimbledon dit jaar, was in twee sets te sterk voor de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova: 7-5 6-4. Het is de vierde keer dat ze zich in New York bij de laatste acht voegt. Pliskova (29) won nog nooit een grandslamtoernooi.

Pliskova had in de twee voorgaande ontmoetingen met de Russische verloren, maar mede dankzij haar sterke opslag gebeurde dat nu niet. Ze sloeg op Flushing Meadows tot nu toe 58 aces, geen van de andere geplaatste kwartfinalistes komt ook maar in de buurt.

De tegenstandster van Pliskova komt uit de partij tussen de Griekse Maria Sakkari en de Canadese Bianca Andreescu. Die zijn in nachtelijk New York nog bezig aan hun partij uit de vierde ronde.